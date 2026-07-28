Ufficiale, Zidane nuovo Ct della Francia: contratto fino al 2030

La Francia riparte da Zidane. Al termine del Comitato esecutivo riunitosi in mattinata, la Federation Française de Football ha annunciato la nomina di Zinedine Zidane come commissario tecnico della nazionale maschile francese per i prossimi quattro anni, fino al Mondiale 2030. Zidane diventa così il 18° selezionatore nella storia dei Bleus da Henri Guérin nel 1964 e prenderà ufficialmente servizio il 1° agosto. Lo staff sarà annunciato all’inizio di settembre.
È l’epilogo di un’attesa lunga 18 mesi, quando Deschamps a inizio del 2025 aveva reso nota il proprio addio. Didier Deschamps lascia così dopo 14 anni, segnando un record per la panchina francese. Infatti il suo è il mandato più lungo di sempre.
Zidane, 54 anni, arriva dopo cinque stagioni di inattività seguite al secondo addio al Real Madrid nel 2021: un periodo in cui ha declinato sistematicamente le proposte dei club, compresa un’offerta biennale dell’Al Nassr, rimanendo in attesa della panchina della nazionale francese.
«L’ho detto spesso: non c’è niente di più grande della Nazionale francese. È quindi una gioia e ovviamente un grande orgoglio diventarne il selezionatore. È anche una responsabilità», ha dichiarato Zidane nel comunicato federale, in cui ringrazia il presidente Philippe Diallo, il Comitato esecutivo oltre a menzionare «i quattordici anni di Didier e del suo staff».
Le cifre del contratto
Secondo quanto appreso da RMC Sport, l’ingaggio di Zidane dovrebbe essere di 300.000 euro mensili di parte fissa, che con la parte variabile può arrivare fino a 450.000 euro al mese. Su base annua significa un fisso intorno ai 3,6 milioni che può raggiungere i 5,4 milioni con i premi.
Le cifre sono inevitabilmente ridimensionate rispetto all’ultima esperienza con le Merengues: nell’ultimo ciclo al Real Madrid l’ingaggio del francese si aggirava sui 12 milioni annui. Guardando invece al confronto con il suo predecessore, Deschamps percepiva circa 3,8 milioni lordi l’anno, con un fisso mensile stimato tra 275.000 e 300.000 euro più premi partita allineati a quelli dei giocatori.
Va tenuto in conto che il Parlamento francese ha approvato nel luglio 2026 una riforma della governance dello sport che fissa a 450.000 euro lordi annui il tetto retributivo per i dipendenti delle federazioni sportive delegatarie. Nella nuova formulazione dell’articolo L.131-8 del Code du sport, la federazione che retribuisce un dipendente oltre quella soglia senza autorizzazione ministeriale si espone a sanzioni amministrative che possono arrivare fino al ritiro della delega.
La legge introduce un potere di controllo governativo sulla scelta del selezionatore dei Bleus: per firmare Zidane, la FFF ha dovuto ottenere una deroga esplicita dal ministero dello Sport, con la ministra Marina Ferrari che si è espressa in senso favorevole.
Il calendario che aspetta Zidane
Il debutto è fissato per settembre, con la campagna di UEFA Nations League 2026-27: la Francia è nel Gruppo A1 insieme a Italia, Belgio e Turchia. Si comincia il 25 settembre 2026 a Istanbul, si prosegue il 28 in Belgio, poi il 2 ottobre allo Stade de France arriva l’Italia, il 5 ottobre ancora il Belgio a Saint-Denis. Il ritorno con gli azzurri è in programma il 12 novembre in Italia, mentre la Francia chiuderà il girone il 15 novembre a Bordeaux contro la Turchia. I quarti di finale, in caso di qualificazione, si giocheranno tra il 25 e il 30 marzo 2027.