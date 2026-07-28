Ufficiale, Zidane nuovo Ct della Francia: contratto fino al 2030

La Francia riparte da Zidane. Al termine del Comitato esecutivo riunitosi in mattinata, la Federation Française de Football ha annunciato la nomina di Zinedine Zidane come commissario tecnico della nazionale maschile francese per i prossimi quattro anni, fino al Mondiale 2030. Zidane diventa così il 18° selezionatore nella storia dei Bleus da Henri Guérin nel 1964 e prenderà ufficialmente servizio il 1° agosto. Lo staff sarà annunciato all’inizio di settembre. È l’epilogo di un’attesa lunga 18 mesi, quando Deschamps a inizio del 2025 aveva reso nota il proprio addio. Didier Deschamps lascia così dopo 14 anni, segnando un record per la panchina francese. Infatti il suo è il mandato più lungo di sempre.

Zidane, 54 anni, arriva dopo cinque stagioni di inattività seguite al secondo addio al Real Madrid nel 2021: un periodo in cui ha declinato sistematicamente le proposte dei club, compresa un’offerta biennale dell’Al Nassr, rimanendo in attesa della panchina della nazionale francese. «L’ho detto spesso: non c’è niente di più grande della Nazionale francese. È quindi una gioia e ovviamente un grande orgoglio diventarne il selezionatore. È anche una responsabilità», ha dichiarato Zidane nel comunicato federale, in cui ringrazia il presidente Philippe Diallo, il Comitato esecutivo oltre a menzionare «i quattordici anni di Didier e del suo staff».