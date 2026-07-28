«Questa volta decido io»: la frase che ha fatto naufragare il rapporto tra Malagò e Maldini

Scontro frontale tra Malagò e Maldini. Secondo quanto riportato da Repubblica, la rottura si è consumata nel momento in cui Giovanni Malagò ha rivendicato fino in fondo le prerogative del presidente federale, chiudendo ogni spazio di discussione sulla scelta del commissario tecnico. «Pirlo è stata una scelta infelice, ma il presidente sono io: a questo punto mi assumo la responsabilità e decido», avrebbe detto nel confronto decisivo con Paolo Maldini.

Per l’ex capitano del Milan, quella frase ha rappresentato la conferma che l’autonomia richiesta prima di accettare l’incarico di direttore tecnico della Nazionale, e formalmente garantita al momento della nomina, sarebbe rimasta subordinata alle valutazioni e alle pressioni che investono il vertice della Federcalcio. La collaborazione si è così conclusa dopo appena 16 giorni. Maldini e Leonardo hanno risolto consensualmente i rispettivi contratti, senza pretendere alcun indennizzo.