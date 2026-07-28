Polymarket oscurato in Italia: la Lazio toglie lo sponsor dal proprio sito

Si tratta del secondo provvedimento dell’ADM nei confronti di Polymarket dopo quello dello scorso anno, quando il sito fu inserito nell’elenco delle piattaforme non autorizzate a offrire servizi riconducibili al gioco pubblico in Italia. La società impugnò il provvedimento davanti al TAR del Lazio , sostenendo che la propria attività non fosse assimilabile a quella di un operatore di scommesse tradizionale, ma a un mercato di previsione basato sullo scambio di quote tra utenti. Nel corso del procedimento il sito tornò consultabile in Italia anche se non poteva essere utilizzato .

L’ accordo fra il club biancoceleste e Polymarket è in vigore da aprile , con quest’ultimo che compariva da allora sulle maglie da gioco della squadra biancoceleste. Un’intesa che supera i 22 milioni di dollari complessivi .

Nella giornata di ieri, lunedì 27 luglio, è entrato in vigore il provvedimento emanato dall’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativo ai siti di gioco inibiti in Italia. Essendoci tra questi Polymarket, la società Lazio ha dovuto rimuovere ogni riferimento al suo main sponsor dal proprio sito.

È bene ricordare come Polymarket sia una piattaforma di mercati predittivi basata su blockchain che consente agli utenti di puntare sull’esito di eventi futuri acquistando e vendendo quote legate a specifici risultati. Non si tratta, formalmente, di un bookmaker tradizionale: il sistema funziona come una sorta di borsa delle previsioni, in cui gli utenti comprano contratti “Yes” o “No” su un determinato evento.

Il giudizio amministrativo del TAR non si è ancora concluso . Di conseguenza, non esiste una sentenza che abbia stabilito se Polymarket possa o meno operare in Italia come piattaforma distinta dal settore delle scommesse.

Proprio la natura ibrida della piattaforma – a metà tra trading e scommesse – è al centro delle criticità regolatorie, in particolare in Italia. Nel nostro Paese, infatti, qualsiasi attività che consenta di puntare denaro su eventi futuri rientra generalmente nella disciplina del gioco pubblico e richiede una concessione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Polymarket, non essendo titolare di una licenza ADM, non può operare pienamente sul territorio italiano. Anche quando il sito risulta tecnicamente accessibile, le funzionalità di trading risultano limitate o non disponibili per gli utenti italiani, che possono al massimo consultare i mercati in modalità informativa. Restrizioni simili sono presenti anche in altri paesi, tra cui Francia, Svizzera e Australia.