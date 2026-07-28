Il Milan amplia il portafoglio dei propri partner commerciali con l’ingresso di DHL. Il gruppo internazionale della logistica ha infatti siglato un accordo con il club rossonero che lo vedrà ricoprire il ruolo di Premium Partner e Official Logistic Partner.
L’intesa prenderà il via con il Pre-Season Tour 2026, di cui DHL sarà Presenting Partner, in occasione delle sfide che vedranno il Milan affrontare Inter, Chelsea e Manchester United.
La partnership mette insieme due marchi di rilevanza globale: da una parte il Milan, che può contare su una fanbase di oltre 600 milioni di tifosi nel mondo, dall’altra DHL, presente in oltre 220 Paesi e territori attraverso una delle reti logistiche più capillari a livello internazionale.
L’intesa punta anche a rafforzare il club sul fronte retail. Nel corso della stagione 2025/26, infatti, l’e-commerce del Milan ha effettuato spedizioni in oltre 120 Paesi, dall’Italia alla Nuova Zelanda, a conferma della crescente dimensione globale del business legato al merchandising.
Dopo il mercato italiano, gli Stati Uniti, la Germania, la Svizzera e la Francia sono risultati i Paesi con il maggior numero di acquisti da parte dei tifosi.
Con il nuovo accordo, DHL Express diventa il partner logistico ufficiale per le spedizioni del merchandising rossonero. Grazie alla rete del gruppo, il club punta a migliorare l’efficienza e la rapidità delle consegne ai tifosi in tutto il mondo, un tassello sempre più rilevante nello sviluppo dei ricavi commerciali legati alle vendite dirette.
Percorso di crescita con i partner
Con l’ingresso di DHL si apre un nuovo ambito di collaborazione, quello della logistica internazionale, che consolida ulteriormente l’ecosistema di partner del Club. Il gruppo entra così nella categoria dei Premium Partner, che comprende già Banco BPM, Clivet, BMW, Kumho ed Enel, aziende leader nei rispettivi comparti.
L’accordo si inserisce nel più ampio percorso di crescita commerciale avviato dal Milan negli ultimi anni. Sotto la gestione di RedBird, il club ha rafforzato la propria presenza internazionale e ampliato il portafoglio di sponsor, superando per la prima volta nella propria storia la soglia dei 100 milioni di euro di ricavi da sponsorizzazioni.