Nel corso del Consiglio FIGC, iniziato alle 12.00, il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato: «Sto parlando con Roberto Mancini», spiegando poi come il tecnico sia la sua prima scelta per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale.

Per quanto riguarda il ruolo di Direttore tecnico, dopo le dimissioni di Paolo Maldini e la smentita di Giorgio Chiellini, si fa sempre più strada la pista che porta a Claudio Ranieri, anche se da Malagò non sono arrivate al momento indicazioni in merito.

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