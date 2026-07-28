Malagò: «Sto parlando con Mancini. È lui la prima scelta come Ct»

Il presidente della FIGC lo ha annunciato nel corso del Consiglio FIGC in corso di svolgimento.

Di
Luca Cosentini
Governance
Onefootball
malagò e mancini
Giovanni Malagò e Roberto Mancini (Photo by Claudio Villa/Getty Images )

Nel corso del Consiglio FIGC, iniziato alle 12.00, il presidente federale Giovanni Malagò ha annunciato: «Sto parlando con Roberto Mancini», spiegando poi come il tecnico sia la sua prima scelta per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale.

Per quanto riguarda il ruolo di Direttore tecnico, dopo le dimissioni di Paolo Maldini e la smentita di Giorgio Chiellini, si fa sempre più strada la pista che porta a Claudio Ranieri, anche se da Malagò non sono arrivate al momento indicazioni in merito.

[IN AGGIORNAMENTO]

Tutta la Serie A Enilive è su DAZN fino al 2029. Scopri le offerte e attiva ora.

Temi

Giovanni Malagò
Roberto Mancini