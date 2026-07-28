Ricavi in calo per LVMH, ma il primo semestre 2026 è in utile di quasi 6 miliardi

LVMH , il colosso del lusso della famiglia Arnault – azionista di maggioranza del Paris FC –, ha chiuso il primo semestre 2026 con un fatturato di 38,6 miliardi di euro (-3%) . L’ utile operativo per i primi sei mesi di quest’anno si è attestato a 8,7 miliardi (-4%), pari a un margine operativo che si è mantenuto elevato, al 22,5%. La quota di utile netto del gruppo è stata pari a 5,7 miliardi di euro, stabile rispetto all’anno precedente.

«Lvmh ha dimostrato la sua solidità e la sua strategia efficace. Le nostre maison, che sono rimaste concentrate nel garantire la massima qualità dei nostri prodotti e molte delle quali stanno perseguendo il loro rinnovamento creativo, hanno continuato a ispirare sogni e ad accrescere la loro desiderabilità», ha commentato Bernard Arnault, presidente e CEO di LVMH.

«L’accelerazione della crescita nel secondo trimestre è derivata in particolare dal successo delle prime creazioni di Jonathan Anderson per Christian Dior, dalla straordinaria performance degli eccezionali nuovi negozi Louis Vuitton a Pechino e Seul e dalle linee iconiche di Tiffany e Bvlgari. Anche la forte crescita di Sephora e la ripresa dello champagne e del cognac hanno contribuito a questo eccellente slancio. Pur continuando a prestare molta attenzione ai margini, entriamo nella seconda metà dell’anno con rinnovata fiducia nel potenziale a lungo termine delle nostre maison e nei nostri team altamente motivati, che continueranno a distinguersi e a rafforzare la posizione di leadership di Lvmh. L’ultima edizione dei nostri eventi Journées particulières metterà in mostra la preziosa competenza della maestria dei nostri artigiani e del ricco patrimonio delle nostre maison, che offre una vasta gamma di esperienze uniche», ha concluso Arnault.