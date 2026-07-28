L'Inter ha un nuovo sponsor di manica: accordo con il gruppo bancario BBVA

Quest’oggi l’Inter ha annunciato una nuova partnership di tre anni con BBVA, con quest’ultima che diventa così Official Sleeve Partner della Prima Squadra maschile, di Inter Women, Inter U23, Inter U20 e Inter Legends. Inoltre, il gruppo bancario spagnolo sarà Front Jersey Partner delle squadre maschili e femminili del settore giovanile del Club, dall’U18 in giù, a testimonianza dell’impegno condiviso nei confronti delle nuove generazioni e delle loro famiglie.

La partnership unisce l’attenzione dell’Inter verso i propri tifosi all’approccio digital-first di BBVA, con l’obiettivo di sviluppare contenuti esclusivi, iniziative dedicate e nuove opportunità per tutti gli appassionati di calcio e sport. Oggi, i grandi brand non si distinguono soltanto per ciò che offrono, ma anche per la capacità di costruire relazioni durature con le persone. BBVA e Inter condividono questa convinzione: entrambi hanno fatto dell’innovazione un motore fondamentale della propria crescita, mettendo persone, comunità ed esperienza digitale al centro del proprio percorso di evoluzione.