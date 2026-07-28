Oggi il Consiglio FIGC: grande attesa per le parole di Malagò sul caso Nazionale

Quest’oggi alle 12.00 prenderà il via uno dei Consiglio FIGC più attesi dell’ultimo periodo. A meno di 24 ore dalle dimissioni di Paolo Maldini dal ruolo di Direttore tecnico della Nazionale, che ha visto salutare anche l’advisor Leonardo, dopo il caso Pirlo, c’è molta curiosità di ascoltare le parole del presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, che interverrà in conferenza stampa alla fine del Consiglio.
All’ordine del giorno non c’è alcun tema legato alla Nazionale, ma i giorni appena vissuti non possono che lasciare strascichi importanti, visto che di fatto si è tornati indietro di circa un mese con la Nazionale sempre senza commissario tecnico, ma adesso anche senza Dt.
Proprio per questo, mentre si susseguono le candidature di Chiellini come Dt e quelle di Mancini e Conte come commissari tecnici, c’è molta curiosità per quello che dirà Malagò, che nel pomeriggio di ieri ha condotto un vertice informale con i presidenti delle altre componenti nella sede romana della FIGC di via Allegri. Al termine del vertice il presidente federale non ha rilasciato dichiarazioni lasciando l’edificio da una uscita secondaria. Ma nel pomeriggio odierno sono attese le sue spiegazioni su quanto accaduto in questi giorni e sul prossimo futuro della Nazionale, con la Nations League che si avvicina sempre di più.