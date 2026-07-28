Oggi il Consiglio FIGC: grande attesa per le parole di Malagò sul caso Nazionale

Proprio per questo, mentre si susseguono le candidature di Chiellini come Dt e quelle di Mancini e Conte come commissari tecnici, c’è molta curiosità per quello che dirà Malagò, che nel pomeriggio di ieri ha condotto un vertice informale con i presidenti delle altre componenti nella sede romana della FIGC di via Allegri. Al termine del vertice il presidente federale non ha rilasciato dichiarazioni lasciando l’edificio da una uscita secondaria. Ma nel pomeriggio odierno sono attese le sue spiegazioni su quanto accaduto in questi giorni e sul prossimo futuro della Nazionale, con la Nations League che si avvicina sempre di più.