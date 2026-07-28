Chiellini allontana la Nazionale: «Io prossimo Dt Italia? Felice alla Juventus»

Il Chief Club Affairs Officer è presente a Roma al Consiglio FIGC in qualità di consigliere federale in quota Serie A.

Di
Luca Cosentini
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Giorgio Chiellini (Photo by FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images)

Nelle ultime ore, in seguito alle dimissioni di Paolo Maldini dalla carica di Direttore tecnico della Nazionale, il nome più gettonato per prendere il suo posto è stato quello di Giorgio Chiellini.

L’ex difensore della Juventus e dell’Italia è attualmente sotto contratto con la società bianconera, dove da inizio mese ha assunto il ruolo di Chief Club Affairs Officer, una carica con compiti meno di campo, area che è stata affidata con pieni poteri al nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali.

 

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Una ipotesi che però il diretto interessato ha voluto allontanare prima del Consiglio FIGC a cui parteciperà visto il suo incarico di consigliere federale in quota Serie A. «Ci tenevo solo a precisare rispetto a quanto emerso su alcuni media che io sono felice del mio ruolo nella Juve e voglio essere di supporto a Carnevali nel suo ruolo», ha dichiarato Chiellini.

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