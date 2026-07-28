Chiellini allontana la Nazionale: «Io prossimo Dt Italia? Felice alla Juventus»

Nelle ultime ore, in seguito alle dimissioni di Paolo Maldini dalla carica di Direttore tecnico della Nazionale, il nome più gettonato per prendere il suo posto è stato quello di Giorgio Chiellini.

L’ex difensore della Juventus e dell’Italia è attualmente sotto contratto con la società bianconera, dove da inizio mese ha assunto il ruolo di Chief Club Affairs Officer, una carica con compiti meno di campo, area che è stata affidata con pieni poteri al nuovo amministratore delegato Giovanni Carnevali.