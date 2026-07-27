Como e Revolut estendono la partnership: la fintech globale diventa main sponsor del club

Il Como e Revolut, la fintech globale con oltre 75 milioni di clienti in tutto il mondo e più di 5 milioni in Italia, hanno annunciato oggi l’espansione della loro partnership, con Revolut che diventa Official Front-of-Shirt Partner del club a partire dalla stagione 2026/27.

L’accordo unisce due realtà innovative che hanno saputo evolversi oltre i rispettivi settori di origine per diventare veri e propri marchi lifestyle, combinando innovazione, cultura e senso di comunità per ridefinire il modo in cui il pubblico contemporaneo vive la finanza e il calcio. Dal lancio della partnership nel 2025, quando Revolut è diventata Global Banking and FX Partner del Como, le due aziende hanno costruito una solida base operativa. Grazie all’integrazione di Revolut Business nelle proprie attività finanziarie, il Como gestisce attraverso un’unica piattaforma pagamenti ai fornitori e complesse operazioni in valuta estera.