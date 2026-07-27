Como e Revolut estendono la partnership: la fintech globale diventa main sponsor del club

Il Como e Revolut, la fintech globale con oltre 75 milioni di clienti in tutto il mondo e più di 5 milioni in Italia, hanno annunciato oggi l’espansione della loro partnership, con Revolut che diventa Official Front-of-Shirt Partner del club a partire dalla stagione 2026/27.
L’accordo unisce due realtà innovative che hanno saputo evolversi oltre i rispettivi settori di origine per diventare veri e propri marchi lifestyle, combinando innovazione, cultura e senso di comunità per ridefinire il modo in cui il pubblico contemporaneo vive la finanza e il calcio. Dal lancio della partnership nel 2025, quando Revolut è diventata Global Banking and FX Partner del Como, le due aziende hanno costruito una solida base operativa. Grazie all’integrazione di Revolut Business nelle proprie attività finanziarie, il Como gestisce attraverso un’unica piattaforma pagamenti ai fornitori e complesse operazioni in valuta estera.
Il logo di Revolut comparirà ora sulla parte frontale della maglia della prima squadra maschile in tutte le competizioni italiane ed europee. Questa nuova fase rappresenta la naturale evoluzione di una partnership di successo, portando Revolut al centro dell’esperienza dei tifosi del club. La nuova maglia del Como 1907 per la stagione 2026/27, con il logo Revolut, è già disponibile all’acquisto.
Partendo da basi solide, la partnership si concentrerà ora su una più ampia integrazione dei prodotti e sulla creazione di esperienze innovative dedicate ai tifosi, rafforzando il legame tra supporters e club. I fan potranno beneficiare di sconti esclusivi sui biglietti, prodotti co-branded, offerte dedicate sul merchandising e attivazioni durante i matchday con la squadra del Como 1907 e il tecnico Cesc Fabregas. L’accordo arriva dopo la campagna realizzata nel 2026 dai due partner, che ha visto protagonisti i giocatori del Como 1907 raccontare, attraverso il linguaggio del calcio, i prodotti personali e business di Revolut. L’estensione della collaborazione dà continuità a questo percorso, unendo tecnologia, lifestyle e l’unicità del territorio del Lago di Como in un programma annuale pensato per premiare i tifosi.