Maldini pronto alle dimissioni dopo il caso Pirlo, il piano di Malagò: Chiellini nuovo Dt con Conte in panchina

Infatti, nelle ultime ore si fa sempre più strada la possibilità che il malumore, già manifestato da parte di Maldini al presidente FIGC Giovanni Malagò , sfoci nelle dimissioni dal ruolo di Dt , con conseguente addio anche dell’advisor Leonardo . Uno scenario che riporterebbe la situazione a qualche settimana fa, quando il neo eletto numero uno della Federcalcio provava a convincere Maldini ad accettare la proposta. Missione compiuta promettendo completa autonomia decisionale , cosa che sarebbe venuta meno proprio dopo il caso Pirlo e proprio per questo il Dt azzurro è pronto a lasciare.

Andrea Pirlo non sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale . L’annuncio è arrivato dal diretto interessato con una storia sul proprio profilo Instagram. E ora si apre un nuovo fronte, oltre alla scelta della guida tecnica, che riguarda direttamente il direttore tecnico Paolo Maldini .

Uno sviluppo di cui Malagò, come detto, è stato prontamente informato dai diretti interessati, ma che proverà a scongiurare immediatamente ribadendo come il progetto andrà avanti, partendo dalla scelta del nuovo Ct che dovrà essere nominato a breve giro. I nomi, con Pirlo escluso, sono sempre i soliti: Roberto Mancini e Antonio Conte. Il primo rimane il grande favorito di Malagò, il secondo è spinto dai club di Serie A, che va ricordato come siano stati il primo sponsor della candidatura che ha portato all’elezione dell’ex presidente del CONI.

Ma ovviamente prima vanno convinti Maldini e Leonardo che il progetto va avanti con le stesse condizioni. Dall’altra parte Malagò è pronto ad affrontare la possibilità che i due optino alla fine per le dimissioni. E qui nasce l’ipotesi di un piano B praticamente già pronto all’uso da parte del presidente della Federcalcio. A riportarlo è l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport.

Qualora Maldini e Leonardo presentassero le proprie dimissioni, Malagò le accetterebbe e sarebbe pronto a seguire il suo piano B che porta a Giorgio Chiellini, così da sostituire una leggenda del calcio italiano con un’altra. Qui però sarebbe da affrontare la Juventus, visto che l’ex capitano campione d’Europa è un dirigente bianconero con un nuovo ruolo appena assunto in queste settimane. Era capo delle relazioni istituzionali, oggi è Chief Club Affairs Officer che, qualsiasi cosa significhi, prevede compiti meno di campo e più dirigenziali.