Karlsruher Inter in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Karlsruher Inter in streaming gratis, seconda amichevole estiva per la formazione nerazzurra.
In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Cristian Chivu avrà l’occasione di scendere in campo, dopo qualche settimana di allenamenti, in una amichevole contro la formazione tedesca che milita in 2.Bundesliga, la seconda divisione del calcio nazionale.
Quando si gioca Karlsruher Inter
Karlsruher-Inter, match amichevole in questa estate 2026, si terrà al BBBank Wildpark, il 26 luglio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 16.30.
Karlsruher Inter in streaming gratis – Tutti i dettagli
Questa sfida servirà a Chivu per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società nerazzurra, abbastanza ferma in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.
La sfida fra Karlsruher e Inter sarà visibile solo a pagamento. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI), su Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e in streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Dopo questo impegno, l’Inter scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27:
- Manchester City-Inter (1 agosto)
- Milan-Inter (5 agosto)
- Juventus-Inter (8 agosto)