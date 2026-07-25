Dove vedere Palermo Norimberga tv streaming: guarda la partita in diretta

In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Filippo Inzaghi avrà l’occasione di scendere in campo, dopo qualche giorno di allenamenti, in una amichevole contro la formazione tedesca, che milita in 2.Bundesliga, la seconda divisione nazionale.

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Questa sfida servirà a Inzaghi per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società rosanero, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Palermo e Norimberga sarà visibile gratuitamente. La partita sarà infatti in diretta sul sito ufficiale della società siciliana. Dopo questo impegno, il Palermo scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27: