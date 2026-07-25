Dove vedere Bologna Iraklis tv streaming: guarda la partita in diretta

In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Domenico Tedesco avrà l’occasione di scendere in campo, dopo qualche settimana di allenamenti, in una amichevole contro la formazione greca appena promossa in Souper Ligka Ellada a, la prima serie nazionale e allenata da Walter Mazzarri.

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Questa sfida servirà a Tedesco per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società rossoblù, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Bologna e Iraklis sarà visibile solo a pagamento. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Dopo questo impegno, il Bologna scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27: