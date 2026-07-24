Le spese dei Berlusconi per il Monza: quasi 300 milioni di euro in otto anni

A giugno scorso, la famiglia Berlusconi ha completato la cessione del Monza lasciando il restante 20% al fondo Beckett Layne Ventures, che nel settembre 2025 aveva già acquisito l’80% delle quote societarie diventando l’azionista di maggioranza del club. Nel frattempo, come svelato da Calcio e Finanza, il Monza ha chiuso il proprio bilancio al 31 dicembre 2025 – l’ultimo di fatto dell’era Fininvest – con un passivo di 33 milioni di euro.
A pesare sui conti del club biancorosso è stata la riduzione dei ricavi da diritti televisivi derivante dalla retrocessione in Serie B. Dal momento in cui i conti dei brianzoli coprono l’anno solare, mezzo bilancio è di competenza della stagione 2024/25, mentre l’altra metà si riferisce alla stagione 2025/26 (quella giocata in cadetteria).
Nonostante la scomparsa di Silvio Berlusconi, avvenuta a giugno 2023, Fininvest non ha mai fatto mancare il proprio sostegno economico al club anche negli anni recenti. Questo seppur fosse stata preannunciata una imminente cessione quando si fosse presentato un soggetto ritenuto all’altezza della missione di portare stabilmente in Serie A il club, impresa portata a termine dall’ex premier negli anni precedenti.
Quanto hanno speso i Berlusconi per il Monza? Le cifre complessive
Complessivamente, la spesa della famiglia Berlusconi e di Fininvest per il Monza è arrivata a 290 milioni da quando Silvio Berlusconi rilevò il club nel 2018 per 2,9 milioni di euro. A cui negli anni si sono susseguiti, come si evince dalla tabella sopra, una serie di aumenti di capitale e finanziamenti diretti per 287,1 milioni.
La cessione del Monza a Beckett è stata ultimata sulla base di una valutazione complessiva di 30 milioni di euro. A fronte quindi di questi 30 milioni incassati, ne sono stati spesi 290. Parliamo di una perdita netta di 260 milioni. D’altronde, il Monza dal 2018 al 2025 ha generato perdite complessive per 276 milioni. I restanti fondi di Fininvest sono stati destinati agli investimenti sullo stadio e sul centro sportivo.