Le spese dei Berlusconi per il Monza: quasi 300 milioni di euro in otto anni

Nel corso del 2025 il Monza ha beneficiato di 12 milioni di euro di versamenti in conto capitale, destinati a sostenere la liquidità, rafforzare il patrimonio e rispettare i parametri finanziari imposti dalla FIGC. Il bilancio non attribuisce formalmente l’importo a un singolo azionista, ma è verosimile ricondurre la quota prevalente, se non l’intero ammontare, a Fininvest, considerando che la holding della famiglia Berlusconi ha mantenuto il controllo del club fino al 25 settembre 2025, data in cui ha ceduto l’80% delle azioni ai nuovi proprietari.

Il sostegno di Fininvest è proseguito anche nel 2026: il 10 marzo la società ha effettuato un ulteriore versamento in conto capitale da 2,5 milioni di euro, espressamente destinato al rafforzamento patrimoniale e alla copertura delle perdite maturate nell’esercizio precedente. Si tratta di fatto dell’ultimo versamento prima della cessione della quota rimanente del 20% a Beckett e la fine dell’esperienza con il club brianzolo.