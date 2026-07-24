Dove vedere Monza Galatasaray tv streaming: guarda la partita in diretta

In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Ivan Juric avrà l’occasione di scendere in campo, dopo una settimana di allenamenti, in una amichevole contro la formazione turca, che ha vinto il campionato nella scorsa stagione.

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Questa sfida servirà a Ivan Juric per valutare le prime settimane di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni di lavoro sul campo. Sullo stesso piano c’è la società brianzola, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Monza e Galatasaray sarà visibile gratuitamente. Infatti, la partita sarà trasmessa in chiaro su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito e l’app dell’emittente di Michele Criscitiello. Dopo questo impegno, il Monza è atteso da altre amichevoli: