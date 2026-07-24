Dove vedere Como Paris FC tv streaming: guarda la partita in diretta

In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Cesc Fabregas avrà l’occasione di scendere in campo, dopo qualche giorno di allenamenti, in una amichevole che la mette di fronte a una formazione di assoluto livello che molto bene ha fatto al primo anno in Ligue 1.

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Questa sfida servirà a Fabregas per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società comasca, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Como e Paris FC sarà visibile sia gratuitamente. La partita sarà infatti in diretta su COMO TV, la piattaforma OTT ufficiale della società comasca.. Dopo questo impegno, il Como scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27: