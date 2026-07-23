Tether investe altri 30 milioni in Be Water, il gruppo che controlla Chora Media e Will

Nuovo investimento di Tether. Il gruppo delle stablecoin rafforza la presenza nel capitale di Be Water, la holding guidata da Guido Maria Brera che riunisce diverse realtà attive nella produzione di contenuti, nell’informazione digitale e nell’intrattenimento. La società ha sottoscritto un aumento di capitale da 30,8 milioni di euro, realizzato sulla base di una valutazione complessiva della società pari a 200 milioni di euro, riporta Italia Oggi.
L’investimento amplia ulteriormente la presenza di Tether nell’industria italiana dei media e dello sport. Il gruppo è anche il secondo azionista della Juventus, con una partecipazione pari all’11,527% del capitale sociale e al 7,297% dei diritti di voto dopo l’ultimo aumento di capitale del club bianconero. Exor conserva invece il 65,375% del capitale e il 78,081% dei diritti di voto.
La situazione patrimoniale di Be Water
L’operazione è stata deliberata lo scorso 5 giugno e comprende sia la quota destinata all’incremento del capitale sociale sia il relativo sovrapprezzo. Le nuove risorse sono state interamente riservate a Tether Entertainment Ltd, società con sede a Cipro che ha così ulteriormente consolidato il proprio peso all’interno dell’azionariato di Be Water.
L’intervento segue il precedente aumento di capitale approvato il 27 gennaio 2026, per un controvalore complessivo di 4,5 milioni di euro e sulla base di una valutazione della holding pari a 150 milioni. Nel giro di pochi mesi, dunque, il valore attribuito a Be Water è cresciuto di circa un terzo, accompagnando il percorso di espansione avviato dal gruppo nel settore dei media.
Al 31 dicembre 2025 Be Water presentava infine un patrimonio netto pari a 28,4 milioni di euro, in crescita rispetto ai 18,3 milioni dell’esercizio precedente. L’aumento è stato sostenuto soprattutto dalla riserva sovrapprezzo azioni, salita da 18,9 a 29,1 milioni di euro, prima delle ulteriori operazioni sul capitale realizzate nel corso del 2026.
Il quadro sull azionariato
La nuova iniezione di capitale arriva dopo un esercizio caratterizzato da una forte crescita. Nel 2025 il gruppo Be Water ha registrato un incremento dei ricavi del 49%, raggiungendo per la prima volta un Ebitda consolidato positivo e ponendo le basi per un ulteriore salto dimensionale nel corso dell’esercizio successivo.
La holding risulta attualmente partecipata al 40% da Guido Maria Brera, che ricopre anche la carica di presidente, e al 38% da Tether Entertainment Ltd. La parte restante del capitale è suddivisa tra numerosi soci di minoranza, tra i quali figurano Mario Calabresi, il fondo Planven e il regista Saverio Costanzo.
A rafforzare il perimetro societario ha contribuito anche l’acquisizione del 100% di Cronache di Spogliatoio, piattaforma specializzata nella produzione di contenuti calcistici rilevata nel gennaio 2026 per 7,5 milioni di euro. L’operazione rappresenta uno dei principali tasselli del piano industriale attraverso il quale Be Water punta ad ampliare la propria presenza nell’informazione sportiva e nell’intrattenimento digitale.
Gli obiettivi per il 2026
Tra le principali controllate figura Be Content, società che comprende le attività di Chora Media nel settore dei podcast e quelle di Will nell’informazione digitale. Nel 2025 la società ha superato i 12 milioni di euro di fatturato, con una crescita superiore al 10% rispetto all’anno precedente, mentre l’Ebitda ha oltrepassato quota un milione, migliorando del 29% sul 2024.
La controllata ha tuttavia chiuso l’esercizio con una perdita netta pari a 494mila euro, segnale di una struttura operativa ancora impegnata nel processo di consolidamento nonostante il miglioramento della marginalità. Il risultato conferma comunque la progressiva riduzione della distanza tra crescita dei ricavi e sostenibilità economica.
Per il 2026 Be Water punta ora a un’ulteriore accelerazione, con l’obiettivo di raddoppiare i ricavi e raggiungere quota 60 milioni di euro. Il traguardo dovrebbe essere sostenuto dal piano di investimenti finanziato anche attraverso i recenti aumenti di capitale, dall’integrazione di Cronache di Spogliatoio e dal mantenimento di un Ebitda consolidato positivo.