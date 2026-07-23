Tether investe altri 30 milioni in Be Water, il gruppo che controlla Chora Media e Will

Nuovo investimento di Tether. Il gruppo delle stablecoin rafforza la presenza nel capitale di Be Water, la holding guidata da Guido Maria Brera che riunisce diverse realtà attive nella produzione di contenuti, nell’informazione digitale e nell’intrattenimento. La società ha sottoscritto un aumento di capitale da 30,8 milioni di euro, realizzato sulla base di una valutazione complessiva della società pari a 200 milioni di euro, riporta Italia Oggi. L’investimento amplia ulteriormente la presenza di Tether nell’industria italiana dei media e dello sport. Il gruppo è anche il secondo azionista della Juventus, con una partecipazione pari all’11,527% del capitale sociale e al 7,297% dei diritti di voto dopo l’ultimo aumento di capitale del club bianconero. Exor conserva invece il 65,375% del capitale e il 78,081% dei diritti di voto.

La situazione patrimoniale di Be Water L’operazione è stata deliberata lo scorso 5 giugno e comprende sia la quota destinata all’incremento del capitale sociale sia il relativo sovrapprezzo. Le nuove risorse sono state interamente riservate a Tether Entertainment Ltd, società con sede a Cipro che ha così ulteriormente consolidato il proprio peso all’interno dell’azionariato di Be Water. L’intervento segue il precedente aumento di capitale approvato il 27 gennaio 2026, per un controvalore complessivo di 4,5 milioni di euro e sulla base di una valutazione della holding pari a 150 milioni. Nel giro di pochi mesi, dunque, il valore attribuito a Be Water è cresciuto di circa un terzo, accompagnando il percorso di espansione avviato dal gruppo nel settore dei media. Al 31 dicembre 2025 Be Water presentava infine un patrimonio netto pari a 28,4 milioni di euro, in crescita rispetto ai 18,3 milioni dell’esercizio precedente. L’aumento è stato sostenuto soprattutto dalla riserva sovrapprezzo azioni, salita da 18,9 a 29,1 milioni di euro, prima delle ulteriori operazioni sul capitale realizzate nel corso del 2026.