Pier Silvio Berlusconi lancia un nuovo assetto organizzativo per Mfe: nasce Mediaset Italia

Il modello è stato presentato ai dirigenti ed è già operativo, dando attuazione alle linee strategiche e industriali illustrate pubblicamente lo scorso 8 luglio. L’intervento riguarda sia Mfe-MediaForEurope sia Mediaset e prevede una revisione delle responsabilità interne, con una struttura di comando più corta e una maggiore chiarezza nella distribuzione delle competenze.

Mfe-MediaForEurope ridisegna la propria struttura organizzativa e avvia il percorso che porterà alla nascita di Mediaset Italia . Il nuovo assetto – come si legge in una nota ufficiale – è stato definito dal nuovo amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi insieme ai principali manager del gruppo e punta a rendere più rapidi i processi decisionali e ad accelerare la realizzazione delle sinergie tra le diverse attività europee.

Parallelamente, i consigli di amministrazione delle società coinvolte hanno deliberato l’avvio dell’iter per la fusione per incorporazione di Mediaset in R.T.I.. Dall’operazione nascerà la nuova entità denominata Mediaset Italia, destinata a concentrare e semplificare l’organizzazione delle attività italiane del gruppo. La riorganizzazione si inserisce nel processo di trasformazione di MFE in un operatore televisivo e pubblicitario multinazionale, presente in diversi mercati europei. L’obiettivo è aumentare l’efficienza del gruppo e rendere più tempestiva l’esecuzione delle strategie, in una fase caratterizzata dalla pressione sui ricavi pubblicitari e dalla crescente concorrenza delle piattaforme digitali globali.

I principi alla base del nuovo modello sono:

maggiore trasparenza organizzativa

responsabilità definite con maggiore precisione

riduzione dei passaggi decisionali

Una struttura pensata anche per valorizzare le competenze interne e sostenere l’integrazione tra le diverse società controllate da Mfe. «Abbiamo già lavorato tanto e sulla Germania abbiamo ottenuto risultati importanti. Una grande squadra di italiani e tedeschi ha già raggiunto passo dopo passo più di quello che era previsto», ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi, facendo riferimento al percorso avviato dal gruppo sul mercato tedesco.

Il vertice di Mfe ha tuttavia sottolineato come il contesto europeo resti complesso: «Ma il mercato pubblicitario europeo è difficile. Il futuro è complicato. E la concorrenza delle nuove piattaforme è fortissima. Le nostre dimensioni, per quanto diverse e cresciute, sono ancora piccole. Per questo c’è bisogno di cambiare ancora passo».

Il nuovo assetto dovrà quindi tradurre la strategia industriale in risultati con maggiore velocità, rafforzando il coordinamento tra le strutture nazionali e la capogruppo. La semplificazione societaria italiana rappresenta uno dei primi passaggi concreti di questo processo, insieme alla ricerca di ulteriori efficienze operative su scala europea. «È questo il senso del nuovo assetto: una linea di comando più corta, responsabilità più chiare e definite. E, soprattutto, puntare sulla crescita delle nostre risorse interne e dei nostri talenti», ha concluso Berlusconi.