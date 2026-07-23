La collaborazione punta a rafforzare il rapporto quotidiano tra il club e la propria tifoseria, offrendo agli utenti la possibilità di seguire le partite, consultare dati live e ricevere notifiche selezionate in base alle proprie preferenze, indipendentemente dal luogo in cui si trovano.
Attraverso l’app, i tifosi possono impostare la Juventus come squadra preferita, monitorare i risultati e accedere agli aggiornamenti più rilevanti nel corso delle gare. La piattaforma mette inoltre a disposizione statistiche relative, tra le altre, al possesso palla, ai tiri in porta e alle prestazioni individuali dei calciatori.
L’accordo si inserisce nella strategia della Juventus orientata alla costruzione di un ecosistema di partner capace di integrare brand, tecnologia e fan engagement. Una direzione attraverso la quale la società punta ad ampliare i punti di contatto con la propria community, affiancando ai tradizionali momenti legati alla partita un flusso continuo di contenuti e informazioni.