Nuova partnership per la Juventus: siglato un accordo con bet365 Scores

In base all’intesa, bet365 Scores assumerà il ruolo di Official Sport Infotainment Partner dei bianconeri in Italia.

Di
Redazione
Marketing
Onefootball
Juventus partnership bet365 Scores
(Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images)

La Juventus amplia il proprio portafoglio di partnership digitali attraverso un nuovo accordo con bet365 Scores, l’applicazione dedicata agli appassionati di calcio che consente di seguire risultati, statistiche e aggiornamenti in tempo reale sui principali campionati e tornei internazionali.

In base all’intesa, bet365 Scores assumerà il ruolo di Official Sport Infotainment Partner della Juventus in Italia, accompagnando il club nello sviluppo di nuovi strumenti digitali pensati per rendere più immediata e personalizzata l’esperienza dei sostenitori bianconeri.

La collaborazione punta  a rafforzare il rapporto quotidiano tra il club e la propria tifoseria, offrendo agli utenti la possibilità di seguire le partite, consultare dati live e ricevere notifiche selezionate in base alle proprie preferenze, indipendentemente dal luogo in cui si trovano.

Attraverso l’app, i tifosi possono impostare la Juventus come squadra preferita, monitorare i risultati e accedere agli aggiornamenti più rilevanti nel corso delle gare. La piattaforma mette inoltre a disposizione statistiche relative, tra le altre, al possesso palla, ai tiri in porta e alle prestazioni individuali dei calciatori.

L’accordo si inserisce nella strategia della Juventus orientata alla costruzione di un ecosistema di partner capace di integrare brand, tecnologia e fan engagement. Una direzione attraverso la quale la società punta ad ampliare i punti di contatto con la propria community, affiancando ai tradizionali momenti legati alla partita un flusso continuo di contenuti e informazioni.

Tutta la Serie A Enilive è su DAZN fino al 2029. Scopri le offerte e attiva ora.