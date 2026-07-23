La Fiorentina punta a un nuovo stadio per l'U23: prove di espansione per il Viola Park

La Fiorentina pensa all’Under 23. La società toscana guarda a una possibile nuova fase di sviluppo del Viola Park, con l’obiettivo di creare gli spazi necessari per il futuro ingresso di una seconda squadra. Secondo quanto riportato da La Nazione, il club viola avrebbe avviato interlocuzioni per acquistare un terreno confinante con la cittadella sportiva di Bagno a Ripoli, sul quale potrebbe sorgere uno stadio dedicato alla seconda squadra.
L’operazione sarebbe ancora in una fase preliminare e non avrebbe prodotto, al momento, atti o progetti ufficiali. «Se la Fiorentina punterà sull’Under 23? Deve farlo, col Viola Park. E deve svilupparsi in ogni direzione». Così, lo scorso aprile, il direttore sportivo viola Fabio Paratici aveva risposto in un’intervista al Corriere della Sera, tracciando una linea di crescita che potrebbe adesso tradursi anche in un ampliamento immobiliare del centro sportivo intitolato a Rocco Commisso.
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L’area individuata dal club toscano
L’area individuata si troverebbe sul lato occidentale del Viola Park, verso l’Arno, e avrebbe una superficie di circa 5.000 metri quadrati. Il terreno confina con i 31 ettari già occupati dalla cittadella e, in particolare, con lo stadio Curva Fiesole da 3.000 posti, utilizzato principalmente dalla prima squadra femminile e dalla Primavera maschile.
La proprietà non è però costituita da un lotto libero. Sul terreno sorgono una villa moderna di pregio, costruita alla fine degli anni Sessanta, una piscina e un ampio parco, all’interno di una zona residenziale dal rilevante valore immobiliare e situata a pochi minuti dal centro di Firenze. La Fiorentina starebbe trattando l’acquisto con un soggetto privato attraverso un’agenzia, per una cifra che potrebbe avvicinarsi ai 4 milioni di euro.
Qualora l’acquisizione venisse completata e l’ipotesi dello stadio trovasse seguito, la villa e le strutture presenti potrebbero essere demolite per lasciare spazio al nuovo impianto. La realizzazione richiederebbe comunque un successivo percorso urbanistico e autorizzativo, oltre alla presentazione di un progetto formale alle amministrazioni competenti.
La posizione del Comune di Bagno a Ripoli
Dal Comune di Bagno a Ripoli non risultano documenti depositati dalla società viola, anche se l’amministrazione ha manifestato la propria disponibilità a esaminare eventuali proposte. «Al momento non abbiamo ricevuto nessun progetto da parte della Fiorentina – ha dichiarato il il sindaco Francesco Pignotti -. I rapporti sono ottimi e di piena collaborazione. Come sempre come amministrazione di Bagno a Ripoli siamo disponibili a valutare le proposte che arriveranno, soprattutto se finalizzate alla valorizzazione dello sport e dei giovani».
Mentre sul lato occidentale si valuta una possibile espansione, sul fronte orientale rimane aperta la questione degli spazi già utilizzati dal centro sportivo. Il parcheggio temporaneo da 500 posti, collocato tra via della Nave a Rovezzano e via di Villa Cedri, è infatti nuovamente al centro di un contenzioso amministrativo.
Alcuni residenti hanno presentato un nuovo ricorso al TAR contro la delibera approvata dal Comune di Bagno a Ripoli nel marzo scorso, adottata in risposta a una precedente sentenza del Consiglio di Stato. L’area di sosta dovrebbe rimanere al servizio del Viola Park fino all’entrata in funzione del parcheggio scambiatore collegato alla futura linea tranviaria, ma sarà ora il tribunale amministrativo a stabilirne il destino.