Dove vedere Sampdoria Cagliari tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Sampdoria Cagliari tv streaming, amichevole estiva per le due formazioni.
In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, i due allenatori avranno l’occasione di scendere in campo, dopo qualche giorno di allenamenti, in una amichevole che mette di fronte una realtà ormai consolidata in Serie A e una grande del passato che sta lottando per tornarci.
Quando si gioca Sampdoria-Cagliari
Sampdoria-Cagliari, match amichevole in questa estate 2026, si terrà all’impianto comunale di Temù (BS), il 23 luglio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 17.00.
Dove vedere Sampdoria Cagliari tv streaming – Tutti i dettagli
Questa sfida servirà ai due allenatori per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano ci sono le società, già attive in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste dei tecnici.
La sfida fra Sampdoria e Cagliari sarà visibile sia pagamento che gratuitamente. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e sul canale YouTube ufficiale del Cagliari. Dopo questo impegno, la Sampdoria scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27:
- Parma-Sampdoria, in programma allo stadio Tardini domenica 9 agosto alle ore 20
Il Cagliari invece affronterà i seguenti impegni:
- Cagliari-Modena (28 luglio)
- Union Berlino-Cagliari (2 agosto)
- Cagliari-Nizza (8 agosto)