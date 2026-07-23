Dove vedere Sampdoria Cagliari tv streaming: guarda la partita in diretta

In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, i due allenatori avranno l’occasione di scendere in campo, dopo qualche giorno di allenamenti, in una amichevole che mette di fronte una realtà ormai consolidata in Serie A e una grande del passato che sta lottando per tornarci.

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Questa sfida servirà ai due allenatori per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano ci sono le società, già attive in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste dei tecnici.

La sfida fra Sampdoria e Cagliari sarà visibile sia pagamento che gratuitamente. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e sul canale YouTube ufficiale del Cagliari. Dopo questo impegno, la Sampdoria scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27:

Parma-Sampdoria, in programma allo stadio Tardini domenica 9 agosto alle ore 20

Il Cagliari invece affronterà i seguenti impegni: