Napoli Arezzo in streaming gratis? Guarda l'amichevole in diretta

La partita rappresenterà la prima occasione per osservare il lavoro svolto durante il ritiro precampionato e le iniziali indicazioni tattiche del nuovo ciclo guidato da Massimiliano Allegri . Napoli-Arezzo aprirà un calendario composto complessivamente da cinque test, distribuiti tra il ritiro di Dimaro e quello successivo di Castel di Sangro.

Napoli Arezzo in streaming gratis? Come seguire la sfida

Napoli-Arezzo non sarà disponibile gratuitamente in Italia, ma sarà trasmessa in diretta attraverso la formula pay per view su tre differenti piattaforme:

DAZN ;

; Sky Primafila ;

; OneFootball.

Il prezzo stabilito per acquistare la singola partita è di 9,99 euro, indipendentemente dalla piattaforma scelta. Il match non è dunque incluso negli abbonamenti ordinari: anche gli utenti già abbonati a DAZN dovranno acquistare separatamente l’evento in pay per view.

Per assistere alla sfida tramite Sky sarà necessario essere già clienti della piattaforma. Gli abbonati con Sky Q potranno acquistare l’evento accedendo alla sezione Primafila Sport & Football, mentre attraverso My Sky sarà possibile selezionare la partita sintonizzandosi su Sky Sport 251 e seguendo le indicazioni mostrate sullo schermo.

Napoli Arezzo in streaming gratis? Come vedere l’incontro

La diretta streaming di Napoli-Arezzo sarà disponibile su DAZN e OneFootball. Su DAZN gli utenti potranno entrare nella sezione dedicata agli eventi pay per view, selezionare la partita e completare l’acquisto al prezzo di 9,99 euro. Anche chi non possiede ancora un account potrà registrarsi e comprare esclusivamente la visione del match.

Su OneFootball sarà invece necessario creare gratuitamente un account tramite il sito o l’applicazione, cercare il profilo del Napoli e accedere alla sezione dedicata alle partite. Dopo l’acquisto, la sfida potrà essere seguita tramite browser, smartphone, tablet o Smart TV compatibile.

Napoli Arezzo in streaming gratis? Il programma dell’amichevole

La partita contro l’Arezzo sarà il primo dei cinque incontri organizzati dal Napoli durante la preparazione estiva. Dopo il test del 22 luglio, gli azzurri affronteranno la Carrarese il 26 luglio, prima di trasferirsi a Castel di Sangro per le sfide contro Osasuna, Celta Vigo e Aris Salonicco.

Napoli-Arezzo, quindi, si giocherà mercoledì 22 luglio alle ore 18.00 e sarà visibile in pay per view su DAZN, Sky Primafila e OneFootball al costo di 9,99 euro.