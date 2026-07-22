Dove vedere Verona Virtus Verona tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Verona Virtus Verona tv streaming, terza amichevole estiva per la formazione rosanero.
In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Marco Baroni avrà l’occasione di scendere in campo, dopo qualche giorno di allenamenti, in una amichevole contro la formazione della stessa città appena retrocessa in Serie D.
Quando si gioca Verona Virtus Verona
Verona-Virtus Verona, match amichevole in questa estate 2026, si terrà al Centro Sportivo ‘La Pineta’ di Folgaria (TN), il 22 luglio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 17.30.
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Questa sfida servirà a Baroni per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società gialloblù, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.
La sfida fra Verona e Virtus Verona sarà visibile gratuitamente. La partita sarà infatti in diretta sul canale YouTube ufficiale della società gialloblù. Dopo questo impegno, il Verona scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27:
- SABATO 25 LUGLIO | ORE 17.30 – Centro Sportivo ‘La Pineta’ di Folgaria (TN)
Hellas Verona-Dolomiti Bellunesi