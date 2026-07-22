Dove vedere Verona Virtus Verona tv streaming: guarda la partita in diretta

In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Marco Baroni avrà l’occasione di scendere in campo, dopo qualche giorno di allenamenti, in una amichevole contro la formazione della stessa città appena retrocessa in Serie D.

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Questa sfida servirà a Baroni per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società gialloblù, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Verona e Virtus Verona sarà visibile gratuitamente. La partita sarà infatti in diretta sul canale YouTube ufficiale della società gialloblù. Dopo questo impegno, il Verona scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27: