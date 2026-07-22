Dove vedere Palermo Paradiso tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Palermo Paradiso tv streaming, terza amichevole estiva per la formazione rosanero.
In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Filippo Inzaghi avrà l’occasione di scendere in campo, dopo qualche giorno di allenamenti, in una amichevole contro la formazione svizzera del Canton Ticino, che milita nella Promotion League, la terza divisione del calcio svizzero.
Quando si gioca Palermo Paradiso
Palermo-Paradiso, match amichevole in questa estate 2026, si terrà al Centro Sportivo Mulin da Coi, Santa Cristina in Valgardena (BZ), il 22 luglio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 17.00.
Dove vedere Palermo Paradiso tv streaming – Tutti i dettagli
Questa sfida servirà a Inzaghi per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società rosanero, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.
La sfida fra Palermo e Paradiso sarà visibile gratuitamente. La partita sarà infatti in diretta sul sito ufficiale della società siciliana. Dopo questo impegno, il Palermo scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27:
- Sabato 25 luglio, ore 16.00: Palermo FC vs FC Nürnberg (GER) – Sportzone Laugen, Naz-Sciaves (BZ);
- Mercoledì 29 luglio, ore 17.00: Palermo FC vs FC Iraklis 1908 (GRE) – Centro Sportivo Mulin da Coi, Santa Cristina in Valgardena (BZ).