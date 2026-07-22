Dove vedere Fiorentina Gubbio tv streaming: guarda la partita in diretta

In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Fabio Grosso avrà l’occasione di scendere in campo, dopo qualche giorno di allenamenti, in una amichevole contro la formazione umbra che milita in Serie C.

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Questa sfida servirà a Grosso per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società viola, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Fiorentina e Gubbio sarà visibile solo a pagamento. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Dopo questo impegno, la Fiorentina scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27: