Dove vedere Bologna Heidenheim tv streaming: guarda la partita in diretta

In attesa dell’inizio ufficiale della stagione, che partirà con il campionato, la formazione di Domenico Tedesco avrà l’occasione di scendere in campo, dopo qualche giorno di allenamenti, in una amichevole contro la formazione tedesca che è appena retrocessa in 2.Bundesliga.

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Bologna Heidenheim tv streaming , seconda amichevole estiva per la formazione rossoblù.

Dove vedere Bologna Heidenheim tv streaming – Tutti i dettagli

Questa sfida servirà a Tedesco per valutare le prime giornate di lavoro e dover poter intervenire nei prossimi giorni sul campo. Sullo stesso piano c’è la società rossoblù, già attiva in sede di mercato e al lavoro per accontentare le richieste del tecnico.

La sfida fra Bologna e Heidenheim sarà visibile sia pagamento che gratuitamente. La partita sarà infatti in diretta su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) e sul canale YouTube ufficiale della società rossoblù. Dopo questo impegno, il Bologna scenderà nuovamente in campo per le seguenti amichevoli estive prima dell’inizio ufficiale della stagione 2026/27: