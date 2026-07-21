Sinner verso lo US Open: l’impatto sul betting delle vittorie dell’azzurro

Jannik Sinner all’assalto del Nordamerica. Dopo aver centrato il bis a Wimbledon dove ha sopravanzato Zverev difendendo con successo il titolo conquistato lo scorso anno, l’altoatesino si prepara ad un agosto denso di impegni. Archiviata la parentesi sull’erba, la stagione si sposta in America sul veloce dove l’azzurro prenderà parte ai tornei di Montreal e Cincinnati, puntando ad allungare la serie di Masters 1000 consecutivi attualmente a quota sei, per poi affrontare lo US Open, ultimo Grande Slam di stagione.

Dietro ogni suo match sul fronte del betting si assiste ad un fermento che sta silenziosamente ridisegnando le gerarchie dello sport italiano. Il tennis, complice un movimento in crescita costante e un protagonista assoluto al vertice del ranking, ha smesso da tempo di essere una nicchia per gli scommettitori, con i numeri che raccontano la dimensione di un fenomeno sempre più in crescita.

Il tennis vale ormai il 15% della raccolta scommesse in Italia, contro il 13% della sola Serie A, un sorpasso che fino a pochi anni fa sarebbe sembrato impensabile. Il calcio resta, nel complesso, ancora saldamente al comando della raccolta complessiva in Italia, ma la traiettoria delle due discipline racconta una storia diversa da quella fotografata dai soli volumi assoluti Dietro il numero, un movimento che in base ai dati della Federazione conta oggi 16,9 milioni di appassionati, in crescita dell’86% dal 2016. Allargando lo sguardo, la tendenza pervade ormai all’intero circuito ATP, il betting vale da solo 194 milioni di dollari l’anno, oltre metà del fatturato dell’associazione, contro appena 32 milioni nel 2019.

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