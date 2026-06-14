Mondiali 2026 oggi in tv: partite, orari italiani e dove vederle il 14 giugno

Il calendario di oggi prevede sfide dei gruppi E ed F, con in campo anche Germania, Olanda, Giappone, Costa d’Avorio, Ecuador e Svezia. Tutti gli orari indicati sono italiani.

Prosegue il programma della fase a gironi dei Mondiali 2026, con una giornata che si allunga fino alla notte italiana tra domenica 14 e lunedì 15 giugno . Dopo le prime gare del torneo, la Coppa del Mondo entra nel vivo con partite distribuite su più fasce orarie, a causa del fuso tra Italia, Stati Uniti, Messico e Canada.

Mondiali 2026, le partite di oggi 14 giugno

La prima gara in programma nella giornata italiana sarà quella tra la Germania e la novità assoluta di Curaçao, valida per il gruppo E: qui i tedeschi appaiono decisamente come i grandi favoriti. In serata spazio invece a Olanda-Giappone, sfida del gruppo F.

Il programma del 14 giugno:

ore 19.00: Germania-Curaçao , gruppo E, su DAZN;

, gruppo E, su DAZN; ore 22.00: Olanda-Giappone, gruppo F, su DAZN e Rai.

Le partite nella notte tra il 14 e il 15 giugno

Il programma dei Mondiali proseguirà poi nella notte italiana, con due partite alla 1 e alle 4 del mattino. La gara più attesa è Costa d’Avorio-Ecuador, sfida del gruppo E in programma alla 1.00 italiana.

A seguire, per il gruppo F, toccherà a Svezia-Tunisia, prima di chiudere la sessione e tornare in campo nella serata del 15 giugno, con l’esordio della Spagna.

Il programma della notte tra 14 e 15 giugno:

ore 1.00: Costa d’Avorio-Ecuador , gruppo E, su DAZN;

, gruppo E, su DAZN; ore 4.00: Svezia-Tunisia, gruppo F, su DAZN.

Partite Mondiale oggi, il programma completo con gli orari italiani

Nel complesso, considerando anche la notte tra 13 e 14 giugno, le partite da seguire sono cinque:

Germania-Curaçao, ore 19.00;

Olanda-Giappone, ore 22.00;

Costa d’Avorio-Ecuador, ore 1.00;

Svezia-Tunisia, ore 4.00;

Il calendario conferma una delle caratteristiche principali di questa edizione dei Mondiali: partite distribuite lungo tutta la giornata italiana, con diverse gare collocate in piena notte o nelle prime ore del mattino. Una conseguenza inevitabile dell’organizzazione del torneo tra Stati Uniti, Canada e Messico

Dove vedere le partite dei Mondiali 2026 oggi

Per quanto riguarda la copertura televisiva, DAZN trasmette tutte le partite dei Mondiali 2026. La Rai, invece, propone una selezione di gare in chiaro. Nel programma tra il 14 e il 15 giugno, la partita visibile anche sulla Rai è Olanda-Giappone, in calendario alle ore 22.00 del 14 giugno.

La giornata offre così un altro dei primi grandi appuntamenti del torneo, con la formazione Orange chiamata a scontrarsi contro quella nipponica, che potrebbe rivelarsi una delle grandi sorprese della competizione.