Mondiali 2026 oggi in tv: partite, orari italiani e dove vederle il 13 giugno

Prosegue il programma della fase a gironi dei Mondiali 2026, con una giornata che si allunga fino alla notte italiana tra sabato 13 e domenica 14 giugno. Dopo le prime gare del torneo, la Coppa del Mondo entra nel vivo con partite distribuite su più fasce orarie, a causa del fuso tra Italia, Stati Uniti e Canada.

Il calendario di oggi prevede sfide dei gruppi B, C e D, con in campo anche Brasile, Marocco, Svizzera, Scozia, Australia e Turchia. Tutti gli orari indicati sono italiani.