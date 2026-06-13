Mondiali 2026 oggi in tv: partite, orari italiani e dove vederle il 13 giugno

Prosegue il programma della fase a gironi dei Mondiali 2026, con una giornata che si allunga fino alla notte italiana tra sabato 13 e domenica 14 giugno. Dopo le prime gare del torneo, la Coppa del Mondo entra nel vivo con partite distribuite su più fasce orarie, a causa del fuso tra Italia, Stati Uniti e Canada.
Il calendario di oggi prevede sfide dei gruppi B, C e D, con in campo anche Brasile, Marocco, Svizzera, Scozia, Australia e Turchia. Tutti gli orari indicati sono italiani.
Mondiali 2026, le partite di oggi 13 giugno
La prima gara in programma nella giornata italiana è stata quella tra Stati Uniti e Paraguay, valida per il gruppo D. In serata spazio invece a Qatar-Svizzera, sfida del gruppo B.
Il programma del 13 giugno:
- ore 3.00: Stati Uniti-Paraguay, gruppo D, su DAZN;
- ore 21.00: Qatar-Svizzera, gruppo B, su DAZN.
Le partite nella notte tra 13 e 14 giugno
Il programma dei Mondiali proseguirà poi nella notte italiana, con tre partite tra mezzanotte e le 6 del mattino. La gara più attesa è Brasile-Marocco, sfida del gruppo C in programma alle 24.00 italiane e trasmessa anche in chiaro dalla Rai.
A seguire, sempre per il gruppo C, toccherà a Haiti-Scozia, mentre all’alba italiana si giocherà Australia-Turchia, partita del gruppo D.
Il programma della notte tra 13 e 14 giugno:
- ore 24.00: Brasile-Marocco, gruppo C, su Rai e DAZN;
- ore 3.00: Haiti-Scozia, gruppo C, su DAZN;
- ore 6.00: Australia-Turchia, gruppo D, su DAZN.
Partite Mondiale oggi, il programma completo con gli orari italiani
Nel complesso, considerando anche la notte tra 13 e 14 giugno, le partite da seguire sono cinque:
- Stati Uniti-Paraguay, ore 3.00;
- Qatar-Svizzera, ore 21.00;
- Brasile-Marocco, ore 24.00;
- Haiti-Scozia, ore 3.00;
- Australia-Turchia, ore 6.00.
Il calendario conferma una delle caratteristiche principali di questa edizione dei Mondiali: partite distribuite lungo tutta la giornata italiana, con diverse gare collocate in piena notte o nelle prime ore del mattino. Una conseguenza inevitabile dell’organizzazione del torneo tra Stati Uniti, Canada e Messico
Dove vedere le partite dei Mondiali 2026 oggi
Per quanto riguarda la copertura televisiva, DAZN trasmette tutte le partite dei Mondiali 2026. La Rai, invece, propone una selezione di gare in chiaro. Nel programma tra il 13 e il 14 giugno, la partita visibile anche sulla Rai è Brasile-Marocco, in programma alle 24.00 italiane.
La giornata offre così uno dei primi grandi appuntamenti del torneo, con il Brasile chiamato subito a misurarsi contro il Marocco, una delle nazionali più attese dopo il percorso storico compiuto nell’ultima edizione dei Mondiali.