Ufficiale, Comolli lascia la Juventus: Carnevali nominato nuovo AD

La decisione arriva dopo l’intesa raggiunta con Damien Comolli per interrompere il rapporto. Il dirigente francese ha presentato le dimissioni sia dalla carica di amministratore delegato sia da quella di consigliere della Juventus. Il club lo ha ringraziato per il lavoro svolto e per l’impegno dimostrato durante il suo incarico, augurandogli il meglio per il futuro professionale. Fatali per Comolli le tensioni con il tecnico Luciano Spalletti e i risultati sportivi fallimentari, con la mancata qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League, con il conseguente danno economico.

Dopo le anticipazioni della giornata di ieri , ora è arrivata anche l’ufficialità in casa Juventus . Il Consiglio di Amministrazione del club bianconero ha deliberato la nomina di Giovanni Carnevali come nuovo amministratore delegato e direttore generale della società, affidandogli la guida manageriale con l’obiettivo di rafforzare il progetto sportivo e industriale della Juventus.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi scelto Carnevali come nuovo consigliere e lo ha nominato amministratore delegato. Dal 15 giugno 2026 assumerà anche l’incarico di direttore generale. Al nuovo dirigente saranno affidati poteri e funzioni sostanzialmente in continuità con l’assetto precedente. La nomina dovrà poi essere sottoposta alla prossima Assemblea degli Azionisti, chiamata a prendere le decisioni conseguenti all’ingresso del nuovo consigliere nel CdA.

Carnevali è considerato uno dei dirigenti più apprezzati del panorama calcistico italiano. Nel corso della sua carriera ha maturato una lunga esperienza nel settore, acquisendo responsabilità sempre più rilevanti e sviluppando una conoscenza approfondita delle dinamiche del calcio moderno.

In particolare, il suo nome è legato alla crescita del Sassuolo, club che nel corso degli anni si è affermato come un modello riconosciuto per sostenibilità, innovazione, valorizzazione dei talenti e capacità di creare valore dentro e fuori dal campo. Carnevali ha inoltre ricoperto il ruolo di consigliere di Lega Serie A, contribuendo ai principali tavoli di confronto dedicati all’evoluzione e alla crescita del calcio professionistico italiano.

«Sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questo club ricco di storia e identità», ha dichiarato Carnevali. «Ringrazio la società, l’azionista di maggioranza e John Elkann, per la fiducia che mi è stata accordata. Affronto questa nuova sfida con grande senso di responsabilità e con la convinzione che, attraverso l’impegno quotidiano, sia possibile costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi».

Il nuovo amministratore delegato bianconero ha poi aggiunto: «Insieme a tutte le componenti della società lavoreremo per rendere la Juventus sempre più protagonista in ambito nazionale e internazionale nel rispetto della storia del club e delle ambizioni dei tifosi bianconeri».