Il Mondiale parte forte, Messico-Sudafrica è la seconda gara inaugurale più vista dal 2010

La storia si ripete al Mondiale. C’è una curiosa simmetria nel calendario: sedici anni dopo il Sudafrica-Messico che aprì il Mondiale 2010, le stesse due nazionali si sono ritrovate a inaugurare l’edizione 2026, a campi – e continenti – invertiti. Questa volta a vincere è stato il Messico, padrone di casa insieme a Stati Uniti e Canada, che ha iniziato la rassegna iridata con una vittoria tra le mura amiche.

Sul fronte dell’audience, la partita è stata un successo: il match andato in onda giovedì 11 giugno alle 21:00 su Rai1, è stato seguito da 4.758.000 spettatori, pari al 27,1% di share. Questo dato colloca Messico-Sudafrica al secondo posto tra le gare inaugurali più viste in chiaro dal 2010 a oggi. Va segnalato che si tratta solamente degli spettatori in chiaro, dal momento in cui la sfida è stata trasmessa anche in diretta streaming su DAZN, che manda in onda tutte le 104 partite del torneo.