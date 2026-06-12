L’edizione della Champions League 2025/26 è terminata con il successo del Paris Saint-Germain sull’Arsenal. La formazione della capitale francese ha conquistato il trofeo per la seconda volta nel giro di due stagioni, consacrandosi come la migliore squadra d’Europa. Mentre lo sguardo dei club è già rivolto al futuro, le società passano all’incasso per la penultima volta per quanto concerne questa edizione della manifestazione.

Nella giornata di oggi, la UEFA effettuerà infatti i pagamenti per la nuovi pagamenti nei confronti dei club che hanno preso parte alla Champions League 2025/26, distribuendo sia i bonus per la qualificazione alla finale di Budapest e per il trionfo nell’ultimo atto, sia il 25% di quanto previsto sulla base del nuovo “value pillar”, che accorpa i vecchi market pool e ranking storico. La prima parte di questa quota – il 75% – era stata distribuita a settembre 2025.