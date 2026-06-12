L’edizione della Champions League 2025/26 è terminata con il successo del Paris Saint-Germain sull’Arsenal. La formazione della capitale francese ha conquistato il trofeo per la seconda volta nel giro di due stagioni, consacrandosi come la migliore squadra d’Europa. Mentre lo sguardo dei club è già rivolto al futuro, le società passano all’incasso per la penultima volta per quanto concerne questa edizione della manifestazione.
Nella giornata di oggi, la UEFA effettuerà infatti i pagamenti per la nuovi pagamenti nei confronti dei club che hanno preso parte alla Champions League 2025/26, distribuendo sia i bonus per la qualificazione alla finale di Budapest e per il trionfo nell’ultimo atto, sia il 25% di quanto previsto sulla base del nuovo “value pillar”, che accorpa i vecchi market pool e ranking storico. La prima parte di questa quota – il 75% – era stata distribuita a settembre 2025.
Nel complesso, la Federcalcio europea verserà nelle casse delle società un totale di 256,5 milioni di euro tra bonus per la partecipazione alla finalissima (43,5 milioni tra qualificazione e conquista del trofeo) e i premi del value pillar (213 milioni, il 25% del totale).
Champions pagamento premi – Le cifre per le italiane
Tra i club che passano all’incasso ci sono chiaramente anche quelli italiani, che secondo le stime di Calcio e Finanza metteranno a bilancio un totale di oltre 26 milioni di euro. Nel dettaglio, per quanto riguarda il value pillar, l’Inter è il club che incassa più di tutti: 8 milioni di euro. Segue la Juventus con poco meno di 7 milioni di euro, poi l’Atalanta a quota 5,8 milioni e infine il Napoli con i suoi 5,6 milioni di euro.
- Inter – 8 milioni di euro
- Juventus – 6,8 milioni di euro
- Atalanta – 5,8 milioni di euro
- Napoli – 5,6 milioni di euro
Nel complesso, come detto, gli incassi totali superano i 26 milioni di euro. Per quanto riguarda invece le finaliste dell’edizione 2025/26, l’Arsenal porta a casa 18,5 milioni di euro, mentre sono 25 i milioni complessivi incassati dal Paris Saint-Germain, grazie anche alla conquista della Coppa dalle grandi orecchie.