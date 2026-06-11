Mondiali 2026, tutto sui biglietti: dai prezzi a dove acquistarli fino alla piattaforma di rivendita

A nulla è servita la contromossa della FIFA, relativa a dicembre scorso, con la nuova Supporter Entry Tier – così è stata definita dalla FIFA – che è stata disponibile sul portale ufficiale al prezzo fisso di 60 dollari a biglietto (poco più di 50 euro, al cambio attuale) per ciascuna delle 104 partite , finale compresa. Ma le polemiche, come detto, non si sono assolutamente affievolite. I biglietti di questa fascia saranno assegnati esclusivamente ai tifosi delle squadre qualificate , con un processo di selezione e distribuzione gestito singolarmente dalle Associazioni Membro Partecipanti (PMA) . Ogni PMA definirà i propri criteri di idoneità e le modalità di richiesta ed è invitata a garantire che tali biglietti siano destinati in modo specifico ai tifosi più fedeli e strettamente legati alla propria nazionale. Complessivamente, il 50% dell’allocazione di ciascuna PMA rientrerà nella fascia di prezzo più accessibile, ossia la Supporter Value Tier (40%) e la Supporter Entry Tier (10%) .

Uno dei temi più discussi nel macro argomento legato ai Mondiali 2026 c’è sicuramente quello legato ai biglietti. La decisione della FIFA di adottare un metodo dinamico ha fin da subito attirato enormi polemiche da parte dei tifosi che si sono rivolti alla Corte Europea , facendo poi aprire vari provvedimenti contro l’organo del calcio mondiale presieduto da Gianni Infantino presso le procure di New York e New Jersey .

Prima dell’inizio del sorteggio, infatti, il biglietto più economico disponibile nel portale di rivendita per la partita del 27 giugno a Miami fra Colombia e Portogallo era pari a 400 dollari . Cifra che è schizzata verso l’alto nel pomeriggio di sabato, raggiungendo i 2.000 dollari . Con il passare delle ore si è arrivati anche a 3.000 , per poi tornare a stazionare intorno ai 2.200 dollari . Si tratta, allo stato attuale, della quarta partita con il prezzo dei biglietti più alto dell’intera rassegna. Un altro rialzo importante è relativo ai tagliandi, sempre disponibili sul portale di rivendita, validi per la partita Brasile-Scozia , che si affronteranno sempre a Miami nella giornata giornata il 24 giugno. Sulla stessa linea anche tutte e tre le partite della fase a gironi dell’ Argentina , contro Algeria , Austria e Giordania .

Prezzi cresciuti sul sito di rivendita, dove la FIFA non gestisce in alcun modo il prezzo che è fissato totalmente dagli utenti venditori, che diventano estremamente onerosi per le partite di Argentina e Portogallo , visto che si tratta con molto probabilità dell’ultimo Mondiale della carriera di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo . Un rincaro su questi tagliandi pari al 300% . Un incremento immediato appena dopo la fine del sorteggio dei gironi di venerdì scorso, che ha subito un ulteriore rialzo quando è stato ufficializzato il calendario nel corso della serata di sabato.

Ma ormai la vicenda dei biglietti era fuori controllo, anche per la scelta della FIFA di aprire un’ unica piattaforma di rivendita , sempre sotto la propria egida, che consente all’organizzazione di percepire una percentuale sul prezzo del tagliando rivenduto sia dall’acquirente che dal venditore. Percentuale pari al 30% . Una scelta che ha portato ancora di più a una risalita repentina dei tagliandi messi a disposizione sul portale di rivendita, che sono sempre di più e a prezzi decisamente alti.

Biglietti mondiali 2026 – Le partite più colpite dai rincari e quelle che hanno subito un crollo dei prezzi

Un fenomeno, quello del rialzo dei prezzi, che ha comunque coinvolto 78 delle 91 partite in programma negli Stati Uniti e in Canada, secondo le rilevazioni di Ticket Data, che mette in confronto i vari siti di rivendita riconosciuti dalla FIFA e dalla legislazione statunitense e canadese. Al contrario, in Messico ci sono norme che restringono il campo sulla rivendita dei tagliandi, quindi le 13 partite che si giocheranno nel Paese del Nordamerica non sono considerate. I 10 maggiori aumenti medi per le partite dei gironi che si sono visti da giovedì a domenica pomeriggio sono i seguenti:

Colombia-Portogallo a Miami Gardens, Florida (2.189 dollari, in aumento del 514% da giovedì) Scozia-Brasile a Miami Gardens, Florida (1.474 dollari, in aumento del 338%) Argentina-Algeria a Kansas City (968 dollari, in aumento del 307%) Argentina-Austria ad Arlington, Texas (1.327 dollari, in aumento del 252%) Portogallo-Congo/Giamaica/Nuova Caledonia a Houston (1.003 dollari, in aumento del 241%) Giordania-Argentina ad Arlington, Texas (1.158 dollari, in aumento del 227%) Brasile-Haiti a Filadelfia (1.058 dollari, in aumento del 210%) Ecuador-Germania a East Rutherford, New Jersey (1.064 dollari, in aumento del 196%) Portogallo-Uzbekistan a Houston (781 dollari, in aumento del 188%) Inghilterra-Croazia ad Arlington, Texas (997 dollari, in aumento del 187%)

Un aumento si è registrato anche per i tagliandi validi per le partite a eliminazione diretta, di cui si è stabilito l’orario ufficiale sempre nella cerimonia ufficiale della FIFA di sabato pomeriggio. La partita dei sedicesimi di finale all’Hard Rock Stadium il 3 luglio, che potrebbe opporre l’Argentina (come probabile vincitrice del Gruppo J) contro Uruguay o Spagna (come seconda del Gruppo H), ha visto il biglietto più economico disponibile passare da meno di 500 dollari all’inizio della settimana a oltre 1.500 dollari nella giornata di sabato. Oltre alle big, la nazionale che sembra avere una domanda maggiore di biglietti è la Scozia, che torna ai Mondiali dopo 28 anni dall’ultima volta. Oltre alla già citata sfida scontro con il Brasile, le loro partite contro Marocco e Haiti hanno visto i prezzi più che raddoppiare tra giovedì e domenica. Ma con l’annuncio ufficiale del calendario si è anche visto l’effetto contrario, con alcune biglietti che hanno avuto una diminuzione dei prezzi. Per esempio, la partita del 27 giugno ad Atlanta tra Uzbekistan e una fra Congo/Giamaica/Nuova Caledonia, nello stesso girone del Portogallo, ha visto il prezzo di ingresso scendere sotto i 200 dollari. Si tratta di una prima da quando i tagliandi dei Mondiali 2026 sono stati messi in vendita la prima volta.

Le partite con i prezzi dei biglietti più bassi, a domenica pomeriggio, sono le seguenti: