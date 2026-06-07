Dove vedere Marocco Norvegia tv streaming: guarda la partita in diretta

Si avvicina l’inizio della rassegna iridata che inizierà il prossimo 11 giugno e i terrà fino al 19 luglio fra Stati Uniti, Messico e Canada. Entrambe le selezioni sono riuscite a strappare il pass per questa edizione dei Mondiali, la prima nella storia che conterà 48 nazionali partecipanti grazie all’ampliamento deciso dalla FIFA.

Dove vedere Marocco Norvegia tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Marocco-Norvegia, match amichevole, si terrà allo Sports Illustrated Stadium di New Jersey, il 7 giugno 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 21.00.

La sfida non sarà disponibile gratuitamente in Italia. Infatti, se le amichevoli dell’Italia, che vedranno in panchina il Ct dell’Under 21 Silvio Baldini e in campo molti protagonisti degli Azzurrini, saranno in onda come sempre sulla Rai, le altre gare pre Mondiali saranno in esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Ma la sfida fra Marocco e Norvegia non sarà visibile dentro i confini nazionali.