Dove vedere Svezia Grecia tv streaming: guarda la partita in diretta

Si avvicina l’inizio della rassegna iridata che inizierà il prossimo 11 giugno e i terrà fino al 19 luglio fra Stati Uniti, Messico e Canada. Se i padroni di casa sono riusciti a conquistare il pass per i Mondiali, grazie alla vittoria nei playoff di qualificazione, gli ospiti non ci sono riusciti nonostante l’ampliamento a 48 nazionali partecipanti per la prima volta nella storia della competizione.

Dove vedere Svezia Grecia tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Svezia-Grecia, match amichevole, si terrà alla Strawberry Arena di Solna, il 4 giugno 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 19.00.

La sfida non sarà disponibile gratuitamente in Italia. Infatti, se le amichevoli dell’Italia, che vedranno in panchina il Ct dell’Under 21 Silvio Baldini e in campo molti protagonisti degli Azzurrini, saranno in onda come sempre sulla Rai, le altre gare pre Mondiali saranno in esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Ma la sfida fra Svezia e Grecia non sarà visibile dentro i confini nazionali.