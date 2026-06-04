Con la promozione del Monza dopo i playoff di Serie B, sono note tutte le squadre che la prossima stagione competeranno in Serie A. Per tutti gli appassionati, venerdì 5 giugno è la data da segnare con il circolino rosso. Sarà infatti il giorno della presentazione del calendario della Serie A Enilive 2026/2027 , svelato a partire dalle 18:30 nella cornice del Teatro Regio di Parma, nell’ambito della 3ª edizione del Festival della Serie A.

Le date della Serie A Enilive 2026/2027

Le date che scandiscono il torneo sono definite. Il via è fissato nel weekend del 22-23 agosto 2026, con la prima giornata, mentre il sipario calerà nel weekend del 29-30 maggio 2027, quando andrà in scena la trentottesima e ultima giornata. In mezzo, due turni infrasettimanali attualmente calendarizzati per i mercoledì 28 ottobre 2026 e 6 gennaio 2027, oltre a tre soste per gli impegni delle nazionali e alla pausa natalizia, prevista per il weekend del 26-27 dicembre 2026.

Il format rimane invariato: venti club al via, con diciannove squadre chiamate a sbarrare la strada all’Inter e al suo bis-Scudetto, per un totale di dieci partite a giornata e trecentottanta incontri complessivi.

Tra i parametri del sorteggio questa edizione porta con sé una novità di rilievo: il tennis farà il suo ingresso ufficiale nell’algoritmo. Una scelta nata dal caos che ha caratterizzato il finale di stagione, tra derby spostati, prefetti, polemiche e strascichi che hanno raggiunto i vertici della politica nazionale.

Il programma del sorteggio

La trasmissione televisiva vedrà alla conduzione Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida. Tra gli ospiti figurano il Presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, l’Amministratore Delegato Luigi De Siervo, l’Head of Competitions Andrea Butti e Stefano Ballista, Amministratore Delegato di Enilive, Title Sponsor della competizione.

A impreziosire la presentazione delle giornate di Campionato saranno gli Ambassador della Lega Serie A Fabio Capello e Ciro Ferrara, presenti in studio per analizzare e commentare gli abbinamenti del calendario della stagione entrante.

Dove vedere il sorteggio del calendario Serie A Enilive 2026/2027

Il sorteggio del calendario di Serie A Enilive 2026/2027 sarà visibile sia in chiaro che tramite abbonamento a partire dalle 18:30.

Prodotto da Lega Calcio Serie A, l’evento sarà trasmesso in diretta sui canali ufficiali della Lega Serie A (sito ufficiale, “Radio Tv Serie A” e Youtube), su DAZN, Sky, NOW, Mediaset, SportItalia.

Ad accompagnare il sorteggio, approfondimenti e interviste.