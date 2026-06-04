Europei Under 17, dove vedere Italia Spagna tv streaming: la sfida in diretta

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Gli Azzurrini hanno conquistato il primo posto del proprio girone, il B, grazie alle vittorie contro Francia e Montenegro e il pareggio con la Danimarca. Ora sulla strada della selezione di Franceschini ci sono i pari età della Spagna, arrivati secondi nel raggruppamento A. Le due nazionali si sfidano per un posto nella finale della competizione continentale, che quest’anno si gioca in Estonia, prevista per il 7 giugno.