Europei Under 17, dove vedere Italia Spagna tv streaming: la sfida in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Italia Spagna Under 17 tv streaming, gara valida per la semifinali degli Europei di categoria.
Gli Azzurrini hanno conquistato il primo posto del proprio girone, il B, grazie alle vittorie contro Francia e Montenegro e il pareggio con la Danimarca. Ora sulla strada della selezione di Franceschini ci sono i pari età della Spagna, arrivati secondi nel raggruppamento A. Le due nazionali si sfidano per un posto nella finale della competizione continentale, che quest’anno si gioca in Estonia, prevista per il 7 giugno.
Dove vedere Italia Spagna Under 17 tv streaming – Quando si gioca e tutti i dettagli
Italia-Spagna Under 17, match valido per la semifinale degli Europei di categoria 2026, si terrà allo stadio Le Coq Arena di Tallinn, giovedì 4 giugno 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 19.00. La sfida sarà visibile in diretta in streaming su Rai Play Sport 1.
Ed ecco i convocati di Franceschini per gli Europei Under 17:
PORTIERI:
- Emanuele Giaretta (Juventus)
- Christian Lupo (Lecce)
DIFENSORI:
- Matteo Albini (Como)
- Giampaolo Bonifazi (Roma)
- Lorenzo Dattilo (Roma)
- Djibril Diallo (Parma)
- Andrea Donato (Inter)
- Lorenzo Puricelli (Inter)
- Edoardo Dario Rocca (Inter)
- Ludovico Varali (Parma)
CENTROCAMPISTI:
- Francesco Ballarin (Venezia)
- Edoardo Biondini (Empoli)
- Francesco Gasparello (Atalanta)
- Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge)
ATTACCANTI:
- Tommaso Casagrande (Hellas Verona)
- Thomas Corigliano (Juventus)
- Federico Croci (Fiorentina)
- Marcello Fugazzola (Atalanta)
- Jacopo Landi (Empoli)
- Diego Perillo (Empoli)