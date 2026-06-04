Dove vedere Francia Costa d'Avorio tv streaming: guarda la partita in diretta

Dove vedere Francia Costa d’Avorio tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Francia-Costa d’Avorio, match amichevole, si terrà allo Stade de la Beaujoire di Nantes, il 4 giugno 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 21.10.

La sfida sarà disponibile anche gratuitamente in Italia su Cielo. Le amichevoli dell’Italia, che vedranno in panchina il Ct dell’Under 21 Silvio Baldini e in campo molti protagonisti degli Azzurrini, saranno in onda come sempre sulla Rai, le altre gare pre Mondiali saranno in esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La sfida fra Francia e Costa d’Avorio sarà visibile anche su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Riccardo Gentile.