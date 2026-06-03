Dove vedere Polonia Nigeria tv streaming: guarda la partita in diretta

Si avvicina l’inizio della rassegna iridata che inizierà il prossimo 11 giugno e i terrà fino al 19 luglio fra Stati Uniti, Messico e Canada. Entrambe le selezioni non sono riuscite a qualificarsi per il torneo nonostante l’ampliamento a 48 nazionali partecipanti per la prima volta nella storia della competizione.

Dove vedere Polonia Nigeria tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Polonia-Nigeria, match amichevole, si terrà allo stadio PGE Narodowy di Varsavia, il 3 giugno 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.

La sfida non sarà disponibile gratuitamente in Italia. Infatti, se le amichevoli dell’Italia, che vedranno in panchina il Ct dell’Under 21 Silvio Baldini e in campo molti protagonisti degli Azzurrini, saranno in onda come sempre sulla Rai, le altre gare pre Mondiali saranno in esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Ma la sfida fra Polonia e Nigeria non sarà visibile dentro i confini nazionali.