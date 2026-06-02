Dove vedere Galles Ghana tv streaming: guarda la partita in diretta

Si avvicina l’inizio della rassegna iridata che inizierà il prossimo 11 giugno e i terrà fino al 19 luglio fra Stati Uniti, Messico e Canada. I padroni di casa non sono riusciti a strappare il pass per i Mondiali perdendo la semifinale dei playoff contro la Bosnia. Dall’altra, gli ospiti invece sono riusciti a qualificarsi.

Dove vedere Galles Ghana tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli

Galles-Ghana, match amichevole, si terrà al Cardiff City Stadium, il 2° giugno 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.45.

La sfida non sarà disponibile gratuitamente in Italia. Infatti, se le amichevoli dell’Italia, che vedranno in panchina il Ct dell’Under 21 Silvio Baldini e in campo molti protagonisti degli Azzurrini, saranno in onda come sempre sulla Rai, le altre gare pre Mondiali saranno in esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La sfida fra Galles e Ghana sarà visibile su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Filippo Benincampi.