Dove vedere Croazia Belgio tv streaming: guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Croazia Belgio tv streaming, amichevole prima dei Mondiali.
Si avvicina l’inizio della rassegna iridata che inizierà il prossimo 11 giugno e i terrà fino al 19 luglio fra Stati Uniti, Messico e Canada. Entrambe le squadre si preparano in vista dell’esordio alla massima competizione per nazionali che si gioca ogni quattro anni.
Dove vedere Croazia Belgio tv streaming? Quando si gioca e tutti i dettagli
Croazia-Belgio, match amichevole, si terrà al Stadion HNK Rijeka di Fiume, il 2° giugno 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 18.00.
La sfida non sarà disponibile gratuitamente in Italia. Infatti, se le amichevoli dell’Italia, che vedranno in panchina il Ct dell’Under 21 Silvio Baldini e in campo molti protagonisti degli Azzurrini, saranno in onda come sempre sulla Rai, le altre gare pre Mondiali saranno in esclusiva su Sky Sport e in diretta streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La sfida fra Croazia e Belgio sarà visibile su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Paolo Ciarravano.