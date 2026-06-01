Europei Under 17, dove vedere Italia Danimarca in tv e streaming: la sfida in diretta

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Gli Azzurrini sono stati inseriti nel gruppo B e si trovano a sei punti dopo aver battuto Francia e Montenegro. Ora l’ultima giornata della fase a gironi per provare a chiudere il discorso qualificazione. Per qualificarsi alla fase a eliminazione diretta, che inizierà dalle semifinali, bisognerà arrivare nelle prime due del raggruppamento. La finale della competizione continentale, che quest’anno si gioca in Estonia, è fissata per il 7 giugno.