Tra buonuscita e rischio causa: braccio di ferro Milan-Allegri sull'addio

Il capitolo finale del rapporto tra il Milan e Massimiliano Allegri si sta rivelando più complesso del previsto. Dopo una stagione chiusa con il fallimento Champions e l’esonero da parte del club, la società rossonera e il tecnico sono ora alle prese con la trattativa per la risoluzione consensuale del contratto, un accordo che sulla carta conviene a entrambe le parti (al Milan per risparmiare, ad Allegri per cogliere l’opportunità Napoli) ma che, secondo quanto riportato da Il Giornale, è partito tra resistenze opposte e posizioni ancora distanti.

Allegri ha un contratto da 5 milioni netti per un’altra stagione. Il Milan, secondo quanto riportato dal quotidiano, avrebbe inizialmente messo sul tavolo una buonuscita minima, pari a circa 500mila euro. Una proposta giudicata lontana dalle aspettative dell’allenatore e del suo entourage, anche alla luce del costo complessivo dell’accordo ancora in essere.