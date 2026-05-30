La competizione più importante a livello di club in Europa è visibile su Sky ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ). Insieme a NOW ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) , la pay tv di Comcast trasmette in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2025/2026, dai playoff dei preliminari di agosto, ai primi incontri della nuova classifica unica fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Tutti i match delle squadre italiane saranno riservati esclusivamente agli abbonati , dal momento in cui Sky ha deciso di trasmettere in chiaro una sola sfida a giornata: il miglior match tra formazioni straniere .

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere PSG Arsenal tv streaming . Le due squadre scendono in campo per la finalissima della Champions League 2025/26.

Dove vedere PSG Arsenal tv streaming – I dettagli della sfida

PSG e Arsenal scenderanno in campo alla Puskas Arena di Budapest, sabato 30 maggio 2026 con il fischio di inizio fissato per le ore 18.00. La sfida sarà visibile anche su TV8 ma in differita.

Dove vedere PSG Arsenal tv streaming – La programmazione della pay tv di Comcast

Già da sabato pomeriggio, infatti, a partire dalle 15, Sky Sport 24 sarà in diretta dalla Puskás Aréna con gli inviati Gianluca Di Marzio e Giorgia Cenni, per raccontare in tempo reale l’atmosfera della città. Nel corso della giornata, riflettori puntati anche sugli allenamenti ufficiali delle due squadre: dalle 17 quello del PSG e dalle 19 quello dell’Arsenal, entrambi in diretta dallo stadio di Budapest. Sabato 30 maggio, nel giorno della finale, Sky Sport 24 sarà live già dalle 13.30 per vivere ogni momento dell’attesa, con collegamenti e approfondimenti che accompagneranno il pubblico fino al grande appuntamento.

Dalle 16.30 lo studio prepartita con Champions League Show: da Milano, Federica Masolin e i suoi ospiti, tra cui Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Paolo Condò e Zvonimir Boban. Alessandro Del Piero e Fabio Capello saranno in collegamento direttamente dallo stadio mentre gli spazi news saranno affidati a Mario Giunta. La telecronaca del match sarà di Massimo Marianella e Luca Marchegiani.

Continui aggiornamenti anche sui canali digital di Sky Sport, con il sito skysport.it e i canali social di Sky Sport, che forniranno una copertura continua del fine settimana di Budapest. In attesa del big match, da non perdere anche i due approfondimenti dedicati al cammino di Arsenal e Paris Saint-Germain verso la finale di Budapest, in onda su Sky Sport 24. Da un lato il PSG di Luis Enrique, che sogna il bis continentale, dall’altro l’Arsenal di Mikel Arteta, a caccia di una storica prima volta.