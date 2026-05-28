Il tabellone per il Roland Garros 2026 ha iniziato a prendere forma e ha intrapreso il percorso che porterà fino alla finalissima del torneo. L’Open di Francia, giunto alla sua 125esima edizione, si disputa dal 24 maggio al 7 giugno, presso lo storico Stade Roland Garros di Parigi, in Francia. Come ogni anno, l’evento rappresenta la seconda prova del Grande Slam ed è organizzato dalla International Tennis Federation (ITF), rientrando nel circuito ATP Tour 2026 e WTA Tour 2026 come torneo di categoria Grande Slam.

Il Roland Garros 2026 – Un evento globale su terra rossa

Il Roland Garros 2026 si gioca su 22 campi in terra rossa, inclusi i tre impianti principali: