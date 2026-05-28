Dominio Premier League: anche nel 2026/27 avrà nove squadre in Europa

Dopo la vittoria dell’ Europa League da parte dell’ Aston Villa , ieri sera un’altra inglese come il Crystal Palace ha sollevato al cielo di Lipsia la Conference League . La formazione di Oliver Glasner ha battuto il Rayo Vallecano grazie al gol di Mateta nella ripresa strappando così anche il pass per la prossima edizione dell’Europa League.

Uno scenario che testimonia il dominio della Premier League in questi ultimi anni con un gap rispetto agli altri top campionati europei che sembra allargarsi. E non è finita qui. Infatti, sabato nella finale di Champions League, l’Arsenal ha la possibilità di portare a casa una storica tripletta di trofei nel caso riuscisse a battere il Paris Saint-Germain nella finale di Budapest.

Un tris di trofei che è avvenuto solamente una volta nella storia del calcio per una nazione. Bisogna tornare indietro nel 1990 quando Milan, Juventus e Sampdoria riuscirono a trionfare, rispettivamente, in Coppa dei Campioni, Coppa UEFA e Coppa delle Coppe. In quel periodo erano le prime tre competizioni europee per club a oggi questo record non è mai stato così a rischio, prima della Premier League e del suo incontrastato dominio.