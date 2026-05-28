Il Pallone d’Oro lascia Parigi: la cerimonia per la prima volta a Londra

Il premio, storicamente legato alla città di Parigi e negli ultimi anni ospitato al Théâtre du Châtelet, aveva già lasciato la Francia tra il 2010 e il 2015, durante la parentesi del FIFA Ballon d’Or, quando la cerimonia si svolgeva a Zurigo.

Assegnato ogni anno da France Football — di proprietà del Gruppo L’Équipe —, il Pallone d’Oro è co-organizzato con la UEFA dal 2024. Questa scelta simbolica della sede londinese rende omaggio al calciatore inglese Stanley Matthews, primo vincitore del premio 70 anni fa.

Con la sua 70ª edizione nella capitale dell’Inghilterra e del Regno Unito, il Pallone d’Oro prosegue la sua espansione e rafforza ulteriormente il proprio status di marchio di prestigio globale. Mentre la stagione calcistica europea volge al termine e con la Coppa del Mondo FIFA 2026 all’orizzonte, la domanda che tutti si pongono resta la stessa: chi succederà ai vincitori del 2025, Aitana Bonmatí e Ousmane Dembélé? La risposta arriverà nei prossimi mesi.