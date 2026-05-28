Ufficiale, La Stampa passa al Gruppo Sae: ecco come sarà il nuovo azionariato

Un investimento – sottolinea una nota – che nasce dalla fiducia nel territorio e dalla volontà di affermare e consolidare il legame tra le diverse realtà istituzionali e imprenditoriali piemontesi e la storica testata torinese, contribuendo a sostenerne il posizionamento in termini di autorevolezza, qualità dell’informazione e indipendenza. Una scelta che intende inoltre supportare un giornale di primaria importanza nel panorama editoriale italiano, rafforzando il pluralismo informativo nazionale.

Al fianco del Gruppo Sae, che detiene la maggioranza del capitale con il 51% e a cui spetta la responsabilità editoriale e industriale del progetto, ci saranno gli azionisti del territorio con il 42,33% complessivo: la Fondazione 9 febbraio 1867, creata da Exor per apportare i mezzi necessari all’operazione, avrà il 22%; la Fondazione La Stampa – Specchio dei tempi Ets, che ha uno storico rapporto con il giornale, l’1%; Paip – Partecipazioni Associazioni Industriali Piemontesi, veicolo di nuova costituzione formato dalle associazioni imprenditoriali di Cuneo, Novara Vercelli Valsesia, Asti e Torino, l’8,33%; Reale Mutua Assicurazioni il 6%; la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo il 5%. Al gruppo di soci espressione del territorio piemontese si aggiunge inoltre la Fondazione di Modena con il 6,67%. Gli azionisti di minoranza avranno quindi complessivamente il 49%.

«Con questa acquisizione – si legge in un comunicato – il gruppo consoliderà, entro la fine del 2026, un fatturato complessivo pari a circa 250 milioni di euro, rafforzando ulteriormente la sua presenza nel panorama editoriale e digitale». Queste le parole di Alberto Leonardis, presidente e amministratore delegato del Gruppo Sae: «Riteniamo che il settore dell’editoria possa crescere attraverso investimenti su asset innovativi e di qualità e con progetti di comunicazione integrata, capaci di rendere sostenibili e realmente competitivi i gruppi editoriali. Porteremo La Stampa ancora più al centro del panorama mediatico, innovando e valorizzando i suoi talenti, la sua tradizione e la sua identità. Conoscendo la qualità di chi compone la redazione de La Stampa, non possiamo che guardare al futuro con fiducia, certi che ci attendano successi ancora più grandi»