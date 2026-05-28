Milan, oggi riunione del CdA: al centro le deleghe dell’AD per il post Furlani

Il Milan ha convocato per la giornata di oggi una riunione del Consiglio di Amministrazione, che si terrà nel pomeriggio. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, si tratta di un appuntamento ordinario, già previsto dal calendario societario.
Tuttavia, tra i punti all’ordine del giorno è stato inserito anche un aggiornamento relativo alla gestione delle deleghe dell’Amministratore Delegato Giorgio Furlani, da cui Gerry Cardinale ha deciso di separarsi (con gli addii anche di Tare, Moncada e Allegri) a seguito della stagione fallimentare, con il mancato quarto posto in campionato. L’obiettivo dell’aggiornamento è quello di garantire continuità operativa e piena efficacia gestionale nella fase che accompagnerà il Milan fino alla nomina del nuovo CEO.
Il passaggio viene letto come fisiologico all’interno del percorso di transizione che la società sta attraversando. La gestione delle deleghe rappresenta infatti uno degli snodi necessari per assicurare che le attività ordinarie del club possano proseguire senza discontinuità, mantenendo chiara la catena decisionale in attesa della definizione del nuovo assetto.
Il Milan prosegue nel frattempo la ricerca delle figure che faranno parte dell’area sportiva e dirigenziale per la nuova stagione. Il club rossonero sta sondando il mercato per capire verso quali scelte orientarsi tra nuovo allenatore, nuovo Direttore sportivo e nuovo amministratore delegato. I prossimi giorni saranno decisivi in tal senso.