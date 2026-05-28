Milan, oggi riunione del CdA: al centro le deleghe dell’AD per il post Furlani

Il Milan ha convocato per la giornata di oggi una riunione del Consiglio di Amministrazione, che si terrà nel pomeriggio. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, si tratta di un appuntamento ordinario, già previsto dal calendario societario.

Tuttavia, tra i punti all’ordine del giorno è stato inserito anche un aggiornamento relativo alla gestione delle deleghe dell’Amministratore Delegato Giorgio Furlani, da cui Gerry Cardinale ha deciso di separarsi (con gli addii anche di Tare, Moncada e Allegri) a seguito della stagione fallimentare, con il mancato quarto posto in campionato. L’obiettivo dell’aggiornamento è quello di garantire continuità operativa e piena efficacia gestionale nella fase che accompagnerà il Milan fino alla nomina del nuovo CEO.